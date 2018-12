Nakamura-san a également partagé que son studio travaille actuellement sur New Sakura Wars, ou Shin Sakura Taisen, le titre provisoire pour le prochain jeu Sakura Taisen. Plus précisément, l'équipe qui travaille sur le jeu est celle qui s'occupe de la série Valkyria Chronicles, telle qu'elle a été récemment intégrée à CS2. Auparavant, cette équipe était affectée à Sega CS3, qui dans le passé s'appelait Overworks, et a toujours géré des jeux destinés principalement au marché japonais.