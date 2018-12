Red Dead Redemption 2 reste en tete des charts britanniques pour une deuxième semaine consécutive,

ce qui signifie que le jeu de Rockstar est officiellement le numéro un de noël.



C'est aussi le deuxième noël qu'un jeu Rockstar est premier après Grand Theft Auto Vice City en 2002.



Si pas de changement, Fifa 19 est bien parti pour être le jeu le plus vendu du Royaume-Uni à la fin de l'année.

Cependant, l'écart entre les deux jeux s'est drastiquement réduit.



Super Smash Bros Ultimate perd une place mais ses ventes ont maintenant dépassé celles de

Splatoon 2 pour devenir le cinquième jeu Switch le plus vendu au Royaume-Uni.



Spider-Man continue d'être performant. L'exclusivité PS4 gagne une place et devient le quatrième jeu le plus vendu

sorti cette année. Les ventes du jeu d'Insomniac Games ont augmenté de 62 % d'une semaine à l'autre.



L'autre grande exclusivité Forza Horizon 4, a aussi augmenté ses ventes de 35 % cette semaine malgré

qu'elle ait perdu deux places. Le deux exclusivités PS4 et XB1 se sont vendues plus que Assassin's

Top 40 UKIE/GfK

*Red Dead Redemption 2 (+45%)*FIFA 19 (+26%)*Call of Duty Black Ops 4 (+27%)*Battlefield V (+55%)*Super Smash Bros Ultimate (-24%)*Spider-Man (+62%)*Forza Horizon 4 (+35%)1-RED DEAD REDEMPTION 2 ROCKSTAR2-FIFA 19 EA SPORTS3-CALL OF DUTY BLACK OPS 4 ACTIVISION4-BATTLEFIELD V EA GAMES6-SPYRO REIGNITED TRILOGY ACTIVISION9-CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY ACTIVISION11-ASSASSIN'S CREED ODYSSEY UBISOFT12-FORTNITE DEEP FREEZE BUNDLE WARNER BROS. INTERACTIVE13-JUST CAUSE 4 SQUARE ENIX15-FALLOUT 76 BETHESDA SOFTWORKS17-WWE 2K19 2K18-JUST DANCE 2019 UBISOFT19-SHADOW OF THE TOMB RAIDER SQUARE ENIX20-GRAND THEFT AUTO V ROCKSTAR23-LEGO DC SUPER-VILLAINS WARNER BROS. INTERACTIVE24-NBA 2K19 2K26-HITMAN 2 WARNER BROS. INTERACTIVE27-STARLINK BATTLE FOR ATLAS STARLINK30-LEGO MARVEL SUPER HEROES 2 WARNER BROS. INTERACTIVE31-ROCKET LEAGUE COLLECTORS EDITION WARNER BROS. INTERACTIVE35-LEGO HARRY POTTER COLLECTION WARNER BROS. INTERACTIVE36-LEGO THE INCREDIBLES WARNER BROS. INTERACTIVE37-SONIC MANIA PLUS SEGA38-CARNIVAL GAMES 2K40-HELLO NEIGHBOR GEARBOX PUBLISHING