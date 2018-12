Salut à tous!



J'ai l'impression de passer à côté de quelque chose. Ya plusieurs mois, on m'a prêté Horizon. Après environ deux heures de jeu, j'ai pas accroché pour plusieurs raisons.



Premièrement, je venais de finir Blood and Wine et le voyage avec Geralt a simplement mis la barre trop haute pour les autres jeux. Mon jeu de la gen!



Mais surtout un sentiment de jeu "générique". Je trouvais que tout faisait trop lisse, quelconque. Et enfin ces animations faciales absolument dégueulasses! Le truc qui te casse l'immersion directement.



Alors je sais que tous les jeux first party de Sony sont vus comme des chefs d'oeuvre (UE2 l'est, alors que UE4 est laaaaargement surestimé). Donc pour ceux qui ont fait Horizon Zero Dawn, je passe à côté d'un truc? Je pensais que RDR2 aller être mon jeu pour les semaines à venir, mais j'y arrive pas.