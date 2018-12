Un sublime sous les yeux...

Un monde sans vie mais avec du vécu...

Les 12 salopards...

Un monde pauvre mais riche...

Le Ragnarök arrive...

Après environ une soixantaine d'heure, j'ai enfin mis un terme à la nouvelle aventure de Kratos, son aventure dans la mythologie nordique. Un succès du début à la fin, un jeu digne et dingue, mon avis, final, global c'est maintenant.Le décor, que dire... une tuerie, c'est beau, très beau, voir trop... C'est vraiment très soigné et diversifié avec les différents lieux proposés dans cet opus. Alfheim par exemple, ainsi que Midgard sont vraiment sublime, le décor bien que "non vivant" nous offre des panoramas vraiment plaisant et c'est avec plaisir que l'on sort le mode photo proposé, de quoi faire des dizaines de fond d'écran de qualité. Bref une grosse réussite sur ce point qui participe grandement à l'atmosphère de cette nouvelle mythologie introduite et l'on y vient!Une déception ? Non, mais c'est dommage de parcourir des royaumes avec une population inexistante en mode fin du monde mais en parallèle, le contenu du jeu est vraiment très soutenu sur le vécu ou "à vivre" de cet univers, c'est vraiment très riche et assez précis sur certains points, c'est vraiment très plaisant à découvrir et l'on s'intéresse très vite à l'histoire et aux petits détails de cette mythologie nordique sauce God of War, franchement j'ai adoré fouillé les endroits pour y découvrir les fresques ou autres éléments permettant d'en savoir plus, adorant cette mythologie de base, là je me suis totalement régaler sur ce jeu, j'étais comme un dingue. La narration à travers Mimir est vraiment très intéressante et bien pensé pour combler le "vide" sonore lorsque l'on voyage. Une bonne idée. Pour moi c'est la force de ce jeu, qui introduit un "background" vraiment dingue pour la suite. Le tout permettant aux personnages introduit d'être bien développer.Peu de personnage dans cet opus, certains même inexistant "visuellement" n'étant traités que dans l'ombre ou distance comme Thor ou Odin, largement teaser pour les suites. Le reste des personnages introduit est bien gérer, bien que limiter. Freya est superbe et cache de nombreux secrets, dont certains dévoiler dans des quêtes secondaires, Atreus bien que "jeune" n'est pas un personnage que j'aurais apprécié de base, mais son évolution est bien foutu et annonce un bon truc sympa pour la suite, à voir. Les nains sont cool, même si celui qui vomit tout le temps méritait un coup de Léviathan dans la tête selon moi, Baldur et les fils de Thor ont une bonne introduction, voir carrément très bonne! Nous sommes très vite dans le bain c'est cool! Enfin le serpent, alalala, des frissons lorsqu'il parle avec mon home cinéma à fond, j'adore, hâte de le revoir dans une scène d'action j'espère.Que dire, le changement par rapport aux anciens opus est présent et honnêtement j'y trouve carrément mieux ! C'est super fluide, ça crache des particules de partout, visuellement c'est la folie, c'est super punchy, ça tabasse sevère, bref une tuerie! J'ai pris mon pied comme jamais avec l'arme "Léviathan" (l'impression d'être Thor dans Avengers 3 avec son "Stormbreak"), une dinguerie avec une très bonne palette de coup, beaucoup de possibilité d'amélioration, bref 2 armes mais très bien exécutés dans le maniement. Le reste du gameplay, que ce soit exploration ou les rares QTE est très bien maitrisé, c'est basique cependant, rien de révolutionnaire, cependant c'est "sublimé" par le contenu...Le contenu.... J'ai peur des jeux solo, pourquoi ? Peur de payer 70e pour un jeu dont la durée de vie est de 20 heures maximum... Hors là, que dire... Déjà je l'ai pris durant l'offre de réduction (a 30 euros) donc je patais gagnant, j'estime... Mais alors là, je trouve le contenu vraiment "costaud" pour un jeu solo de ce type, entre l'aventure, les quêtes secondaires et tout les mystères du jeu, j'y suis arrivé au bout d'une soixantaine d'heure afin de le fini dans son intégralité, en récoltant au passage son trophée "platine". J'ai trouvé l'histoire vraiment bien gérée, pas dans la démesure, une aventure d'introduction, qui se suffit a elle-même mais qui prépare les suites, j'en attendais pas plus pour un 1er opus. Nous avons droit à plusieurs combats de qualité, la fin est soft et calme, cela fait du bien. Comme j'ai dit, pas de surenchère et c'est parfait, les quêtes annexes qui ne sont pas répétitives sont aussi très intéressantes afin d'obtenir plus d'informations en rapport avec la quête principale.Et c'est avec hâte que je l'attend, vivement la suite, c'est vraiment un jeu que j'ai kiffé de A à Z, la mythologie nordique obtient un très bon support en jeux-vidéo avec ce God of War, c'est mon jeu favori sur la Playstation 4, dépassant inFamous: Second Son et Spider-Man dans mon classement (entre autre), un jeu parfait, j'ai vraiment aucun point négatif à dire, en dehors d'en vouloir plus et encore... Le jeu mérite ses notes, son prix, un jeu digne d'un dieu de la guerre comme Kratos, un excellent retour, que ce soit du personnage ou de la franchise. Vivement la suite: