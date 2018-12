[g][i]Microsoft se concentre davantage sur la recherche d'équipes créatives et indépendantes ", explique Spencer.



Plus tôt cette année, des rumeurs circulaient sur Internet selon lesquelles Microsoft cherchait à acquérir d'importants éditeurs tiers. Parmi les quelques grands noms qui ont été mentionnés, EA est celui qui s'est le plus démarqué, et aussi celui qui a été le plus fortement impliqué dans les rumeurs.



Il s'est avéré qu'il n'y avait pas grand-chose de vrai dans ces rapports. Microsoft s'est finalement lancée dans une frénésie d'acquisitions, mais c'était de nature très différente, et elle a plutôt choisi de faire appel à des studios plus petits et indépendants. À l'E3, ils ont annoncé cinq acquisitions, dont Playground Games et Ninja Theory, tandis que le mois dernier, Obsidian Entertainment et inXile ont également rejoint leurs rangs.



Ces noms contrastent fortement avec EA, un véritable conglomérat mondial, et selon le patron de Xbox Phil Spencer, cela fait partie intégrante de la stratégie de Microsoft. S'exprimant lors de la conférence Barclays 2018 Global Technology, Media and Telecommunications Conference, M. Spencer a parlé de rapports antérieurs sur les intentions de Microsoft d'acquérir EA, et a expliqué en détail pourquoi cela ne faisait pas partie de la stratégie de l'entreprise.



"Si vous regardez les acquisitions de studio que nous avons faites, nous nous concentrons sur des équipes créatives qui, à notre avis, peuvent créer un contenu très intéressant pour aider le Game Pass à grandir et nos plateformes à grandir ", dit Spencer. "Nous sommes probablement moins intéressés par les équipes de gestion, l'infrastructure et les choses que nous avons déjà à l'intérieur de notre organisation. Et vous n'avez qu'à jeter un coup d’œil à l'historique. Nous avons ajouté sept studios en six mois, et si vous les regardez, je pense que vous verrez certaines évaluations.



"Mais plus important encore, les équipes créatives que nous sélectionnons,[nous le faisons] sachant que nous pouvons ensuite les connecter à une infrastructure Microsoft, une infrastructure Xbox pour aider ces équipes à réussir, avec un financement plus solide, l'alignement vers des objectifs autour du Game Pass, atteindre les joueurs partout," a-t-il poursuivi. "Et nous n'avons pas à payer pour certaines des choses que certains grands éditeurs ont, que nous avons probablement déjà sous notre toit."



"Alors oui", il a dit. "Nous n'avons pas mis l'accent sur l'ajout de fonctions en double que nous paierions et dont nous n'aurions pas besoin, mais plutôt sur la façon de trouver les équipes créatives indépendantes qui existent. Et je me sens vraiment bien sur le chemin sur lequel nous sommes en ce moment."



En ce qui concerne les acquisitions, même avec l'ajout de sept nouveaux membres dans un laps de temps très court, il ne semble pas que Microsoft soit tout à fait prêt. Selon des rapports récents, il ya plus de nouvelles à venir d'eux en 2019, et l'un des studios avec lesquels ils sont en pourparlers a historiquement travaillé avec PlayStation dans le passé.