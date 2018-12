Les revenus de Microsoft concernant les jeux vidéo ont dépassé 10 milliards de dollars au cours de l'exercice 2018 (qui a pris fin le 30 juin), et Xbox Live avait plus de 57 millions d'utilisateurs actifs par mois, a déclaré la société lors d'une assemblée annuelle des actionnaires mercredi dernier.



Microsoft a déclaré qu'elle poursuivait une " opportunité d'expansion, depuis la façon dont les jeux sont créés et distribués jusqu'à la façon dont ils sont joués et perçus ". Elle investit de manière agressive dans le contenu, la communauté et les services Cloud, a-t-il dit. Elle a également ajouté sept nouveaux studios de jeux pour renforcer sa gamme de produits de premier plan, dont le développeur Obsidian Entertainment de "Fallout : New Vegas" et le développeur inXile Entertainment de "Wasteland".



Les dirigeants ont passé un certain temps pendant la réunion à présenter le nouveau contrôleur Xbox Adaptive Controller de l'entreprise. Le gamepad a été conçu pour les personnes à mobilité et accessibilité limitées. Auparavant, les joueurs à mobilité réduite devaient pirater le matériel et souder, assembler et construire un tout nouvel appareil, ce qui leur coûtait du temps et de l'argent, a déclaré Solomon Romney, porte-parole du Xbox Adaptive Controller pendant la démonstration.



"Avec le Xbox Adaptive Controller, nous avons simplifié tout cela en créant un hub facile à utiliser, abordable pour tous les joueurs, flexible à toutes les configurations et disponible dans nos magasins Microsoft," dit-il. "Nous voyons vraiment ceci comme le début d'une nouvelle ère dans le design inclusif."



"Je suis fier des progrès que nous avons réalisés au cours du dernier exercice financier, alors que nous innovons et aidons nos clients dans leur parcours de transformation numérique ", a déclaré Satya Nadella, PDG de Microsoft. "Et je suis encore plus optimiste quant à l'énorme opportunité qui nous attend. Nous vivons une période cruciale de l'histoire où la technologie numérique a des répercussions sur tous les aspects de notre vie quotidienne et de notre travail et où tous les aspects de notre société et de notre économie sont encore plus importants. Il nous incombe donc, en tant que chefs de file de l'industrie, de veiller à ce que la technologie que nous mettons au point crée toujours plus de possibilités. Trop souvent, nous célébrons les perturbations technologiques sans réfléchir aux conséquences involontaires. Ce dont le monde a besoin, c'est d'une technologie qui profite aux gens et à la société dans son ensemble et où la confiance se gagne chaque jour."



Microsoft a également brièvement mentionné Xbox Game Pass, son service d'abonnement mensuel aux jeux, et Project xCloud, sa future plate-forme de jeux en continu. Il pense que Game Pass lui permettra d'atteindre plus de deux milliards de personnes jouant à des jeux aujourd'hui, tout comme Spotify et Netflix l'ont fait pour la musique et la vidéo, respectivement. Quant au projet xCloud, son objectif est d'offrir une expérience de qualité à tous les joueurs sur tous les appareils.



"Nous construisons un service qui est compatible avec la vitesse et la haute fidélité que les joueurs attendent sur leurs PC et leurs consoles ", a déclaré Microsoft.



Dans l'ensemble, Microsoft a déclaré qu'elle avait connu une année record, ses revenus ayant augmenté de plus de 14 % pour atteindre 110 milliards de dollars.