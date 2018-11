La vie de Kaname Sudo bascule en plein cauchemar quand il a le malheur d’accepter une invitation sur son portable, l’obligeant à participer à un jeu impitoyable : le Darwin’s Game !



Les participants interconnectés via un réseau social s’affrontent dans des duels à mort grâce à diverses compétences.



Très vite, le lycéen comprend qu’il doit s’allier à d’autres personnes pour survivre.

Akita Shoten a annoncé l’adaptation anime de Darwin’s Game.pour rappel darwins game est édité chez nous par Kioon seinen et dispose de 14 volumes ( le 15 ème sort en fins de mois.)bref vivement, c'est un très bon survival qui aurait mérité une adaptation plus tôt.reste a voir le studio et si l'adaptation ne sera pas foiré.