C'est un secret pour personne des brevets ont fuité et on sait que Microsoft travail sur un hybride entre le smartphone et la tablette / ordinateur, le projet est appelé AndromedaVoici une vidéo plus explicative en français:Projet Andromeda sera lancée entre 2018-2019 mais ça sera certainement plus 2019Voici un design ( non officiel de ce a quoi pourrait ressembler la bête selon l'illustration du brevet )C'est là que Microsoft risque de marquer un gros coup avec ce produit en le transformant en réel hybride, Smartphone, Ordinateur, Tablette tactile et même Console de jeu portable grâce a son projet X Cloud( autre concept ) On sait que X Cloud fonctionnera sur d'autres appareils mais Projet Andromeda pourrait être un plus grâce a son double écran pliableJe sais pas ce que vous en pensez mais je trouve ça complètement dingue et je vois bien Microsoft développer d'avantage de petits jeux Smartphone du Genre de Gears PopEn tous cas il est évident que la Stratégie de Microsoft ne vise plus que les consoles ils veulent tout unifier et donné l'accessibilité à tous.