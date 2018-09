Salut,Juste pour dire avant le direct que Vergeben (le type le plus plus crédible dans le milieu des leaks de Smash Bros) a dit que Square Enix aurait droit à un nouveau personage. Certains croient à Sora, d'autres à un perso Dragon Quest, Link49 à Noctis, mais si vous voulez mon avis il pourrait bien s'agir de Geno de Super Mario RPG.Pour la petite histoire Super Mario RPG est un jeu sortit sur Super Famicom/SNES en 1996 (mais pas en europe), édité forcément par Nintendo mais développé par Square. Ces derniers ayant conservé les droits sur un personnage qu'ils ont inventé pour le jeu : GenoSakurai a déjà fait part de sa volonté de mettre ce personnage dans un Smash Bros, il s'agit d'un des personnages les plus demandé par les fans de Smash et il est le seul à avoir eu un écran de présentation (comme les persos jouables ont droit) pour son costume mii dans smash 4, ce qui témoigne de l'importance du perso :Pour rappel les autres leaks de Vergeben concernant Smash Bros et qui sont encore non-confirmé sont :-La présence d'Isabelle (Marie) d'Animal Crossing et de Ken de Street Fighter (probablement en "écho" des villageois et de Ryu) ;-Minecraft serait représenté dans le jeu (pas forcément un perso) ;-Incineroar (Félinferno) comme nouveau pokémon jouable.Pour ma part, mes prédictions vont sur Geno, Isaac de Golden Sun, Incineroar, les Chorus Kids de Rythm Heaven, Skull Kid, Bandana Dee ainsi que Ken, Isabelle, le chevalier noir de Fire Emblem et Shadow the Hedgehog en perso écho.PS : Tous ces leaks ne concernent pas forcément le direct qui va suivre ce soir.Allez bise mes chiots !