Je pense que vous tous au courant que le jeu dans l'univers de Dragon Ball sort, mais que depuis ce matin vous pouvez jouer sur la béta.Si ce n'est pas le cas, foncez sur l'eshop pour la béta ou précommandez le pour l'objet visuel ou ludique.Moi, qui n'aime pas Universe, j'attendais avec impatience l'annonce et la sortie du titre sur la petite dernière de Nintendo.Ce qui fût le cas quelques mois plus tard, même si on aurait tous voulu voir le jeu annoncé en même temps que sur les autres supports; vaut tard que jamais.Après, il était peut être difficile pour Bandai de l'annoncé à ce moment vu que DB universes 2 venait d'être annoncé sur Switch quelques temps avant.Par contre, en janvier à la sortie des autres versions, ça aurait été mieux.Pour ceux qui tente l'aventure, bon jeu à vous.

posted the 08/10/2018 at 06:24 AM by kidicarus