Non vous ne rêvez pas, ce n'est pas un troll, ce que vous allez lire n'est pas un mirage, c'est bien Mister Pixel derrière le clavier, restez !Est à 50 balles en paiement 10x sans frais chez Boulanger, non pas que jusqu'ici je n'avais pas les moyens de la prendre et que cette offre finalement change rien au prix final, psychologiquement ça passe mieux et je préfère toujours payé par crédit me demandaient pas pourquoi, ma dernière TV oleld c'est pareil bref !Depuis quelques temps je me tâte, oui, malgré les apparences et que contrairement à certains je ne suis pas sectaire ( bien souvent pas par choix mais par manque de moyens ) et que depuis l'annonce du Xbox Game Pass mon envie de passer le pas s'est intensifié, étant comme précisé plus haut d'une TV Oled de la mort, je me dis, pourquoi pas la prendre et profiter des jeux tiers pas tous car bien sûr mes contacts sont tous sur PS, mais au moins ceux des jeux solo ou multi dont j'ai peu d'amis dessus, bref, en misant sur l'avenir quoi ! puis utiliser surtout le XGP pour jouer aux jeux pour 10 balles dont je suis passé à côté, très honnêtement je ne pense pas aux exclusivités présente dessus car quand je dis qu'elles ne m'intéressent pas des masses ce n'est pas une posture entant que personne qui dit ça car elle n'a pas la console et seulement pour ça, y'en a pleins... mais là encore une mise sur l'avenir et des jeux potentiellement annoncés à l'E3 à en croire Phil, j'ai découvert Fable via des vidéos et franchement si y'en a un qui sort sur cette console je serais bien content de la posséder, puis bon quoi de mieux que d'avoir toutes les consoles hein ?Bon, voilà j'aurais voulu avoir l'aviset la TV en question, honnêtement, est-ce que pour vous l'association des deux fût bénéfique et apporte vraiment un plus notamment sur les jeux Tiers TV devant soit ?Je suis décidé à 80%, Samedi je me rendrais au magasin afin de voir si l'offre est bien aussi dispo dans ma région,mais j'aimerais bien avoir l'avis de ceux qui possèdent les deux, puis au pire elle sera toujours un bon apport pour l'achat futur d'une PS5 en plus de la ProPS: Puis quoiqu'on en dise, j'ai bien envie de tester SOT pour 10 petits euros, par contre nourrir une PS4, Switch et One ça va faire mal :s