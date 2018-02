Actu

« En fait, nous avons été agréablement surpris par l’ampleur de la demande des détaillants jusqu’ à présent, et nous nous demandons si nous allons élargir nos plans de distribution et comment nous pourrions le faire. »

« Nous avons établi un partenariat de longue date avec des magasins indépendants dans le monde entier et nous continuons de croire qu’ils jouent un rôle unique et important dans l’écosystème »

Le Xbox Game Pass est un abonnement qui permet d’avoir accès à une librairie de plus de 100 jeux pour une dizaine d’euros par mois. Depuis peu, Microsoft a annoncé que tous leurs jeux First party seraient disponibles aux abonnés Game Pass dés le jour de leur sortie, provoquant un mouvement de contestation de la part des boutiques spécialisées, à l’image de cette enseigne Autrichienne dont nous vous parlions il y a quelques jours.Selon un porte parole de Microsoft qui s’est exprimé sur le sujet auprès du site Gamesindustry.biz, ce mécontentement concernerait en fait qu’une minorité de boutiques, la plus part ayant, au contraire, bien accueilli l’arrivée de l’abonnement, parlant même de « réponse positive » à la nouvelle. Le porte parole explique ainsi qu’ils comptent offrir aux détaillants choisis, les moyens de promouvoir le Game Pass.D’ailleurs, au lieu d’enregistrer une baisse des commandes Xbox, le constructeur aurait plutôt constaté un « un vif intérêt » pour le Game Pass ainsi que pour l’arrivée de Sea of Thieves. Pour terminer, la firme de Redmond se veut rassurante sur ses relations avec les boutiques indépendantes.