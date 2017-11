D’après un certain Marcus Sellars, Bandai Namco tiendra un événementen ce 15 décembre prochain, y dévoilant de nouveaux jeux, et que aussi Nintendo aurait une grosse présence pendant l’événement.Cela corrobore un peu avec les rumeurs/leaks récents parlons de Soul Calibur 6 qui serait annoncé pendant décembre, ainsi que de celle qui cite que le prochain Metoid Prime serait développé par Bandai Namco, wait and see.