tests et critiques perso

Le casque:

Demo Resident Evil

Demo Call of Duty

Jeu Resident Evil 7

Ma conclusion

Premier contact avec le casque, il est facile à mettre, léger, le fait de posséder des lunettes ne pose aucuns soucis, rien à dire. J'ajouterai que, bien qu'il soit léger, le casque ne fait pas toc, il inspire la fiabilité en plus d'arborer un design vraiment classe.Au niveau des câbles je trouve les critiques très exagérées, un câble (qui se divise en 2 prises) branché à un boitier, lequel se fait discret dans le meuble télé. Je n'ai pas pu tester le ps move, je n'ai joué qu'au pad, mais le casque en lui même correspond à ce que j’espérais.J'ai commencé par une démo de Resident Evil (the kitchen je crois) et comment dire...je me suis prison s'y croirait, c'est angoissant, on est plongé dans cet univers glauque, la position des mains sur le pad étant la même que celle de notre personnage qui a les mains attachées, on fait donc naturellement des mouvements cohérents avec l'action de la démo. Je suis ressorti ravi de cette trop courte démo.Ma seconde expérience avec le casque de sony était une autre démo dans laquelle j'étais aux commandes d'un vaisseau spatiale. Là encore. Par contre j'ai moins ressentit l'immerssion que dans la démo de Resident Evil, mais piloter cet engin, exploser les ennemis, et contempler son cockpit pendant les phases plus calme était vraiment fun. Une autre bonne expérience avec cette démo qui s'est terminée elle aussi trop vite à mon goût.Après ces deux premières expériences plus que satisfaisantes je me suis essayé au jeu Resident Evil 7, et là,. C'est bien simple, je n'ai tenu que quelques minutes dans le jeu. Outre l'aliasing qui faisait mal aux yeux, j'ai ressentit une sensation de flottement très désagréable en me déplaçant dans les couloirs de cette maison délabrée.Après quelques mètres et être monté à l'étage puis redescendu, j'ai tout de suite quitté le casque sentant venir la nausée. Le pire, c'est que j'ai ressentit cette sensation de tanguage encore plusieurs minute après avoir quitté le casque, une amer déception car ça me faisait vraiment envie de faire ce jeu en réalité virtuelle.C'est clair, la VR a du potentiel, mais ce n'est pas encore totalement au point. Je ne sais pas si la sensation de nausée serait présente sur tous les jeux, je pense que si je n'ai pas eu de soucis sur les démos c'est parce que pour la première on reste assis et pour la seconde j'avais tendance à piloter mon vaisseau comme si je jouait sur un écran normale sans trop bouger la tête et avec un mouvement continu (donc fluide) du coup, les jeux de course ne devraient pas poser de soucis si c'est pareille.