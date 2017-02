Comme promis, un peu plus tôt dans la journée Nintendo a communiqué le résultat des votes pour l'évènement "Choose your Legends" permettant aux fans de sa série RPG Fire Emblem de voter pour leur personnages préférés. Nintendo a enregistré 1,2 millions de vote à travers le monde.Et c'est sans surprise qu'Ike de Path of Radiance et Lyn de The Blazing Sword sont les vainqueurs, avec respectivement 33871 votes et 49917 votes. Ce seront donc ces deux personnages qui auront droit à une version en "costumes spéciaux" bientôt distribuée dans Fire Emblem Heroes.Mais ce n'est pas tout car Nintendo offre en surprise pour les seconds, Lucina (42875 votes) et Roy (28982 votes), des versions costume spéciaux également. Un calendrier avec les 10 premiers héros masculins et féminins seront également disponible en téléchargement prochainement.Avec ces chiffres, on s'aperçoit qu'Ike arrive en 3e position après Lucine. Roy quant à lui arrive 5e après Tharja.Vous pouvez également voir le classement général qui regroupe tous les personnages masculins/féminins sur cette page :http://events.fire-emblem-heroes.com/vote/result?overall=1Je ne sais pas s'il y a des personnages avec 0 votes au quel cas ils ne sont pas affichés, mais je vous laisse découvrir le dernier personnage, celui qui a le moins de votes ^^...En ce qui me concerne hormis Lyn et Tharja, juste pour le fun je récapitule les personnages pour lesquels j'avais voté remis dans le classement générale.- Camilla (Fates) : 7e avec 25776 votes.- Azura (Fates) : 15e avec 14198- Tiki (Awakening) : 26e avec 9794 votes (sachant que sa forme enfant de Shadow Dragon arrive à la 66e place avec 4431 votes.- Ayra (Genealogy of the Holy War) : 65e avec 4489 votes.- Ophelia (Fates) : 80e avec 3639 votes.- Shiida (Shadow Dragon) : 51e avec 5496 votes.- Celica (Gaiden... Et également donc le remake Echoe à venir sur 3DS) : 118e avec 2374 votes.- Linde (Shadow Dragon) : 187e avec 1396 votes.- Elincia (Path of Radiance) : 262e avec 858 votes.- Athenais (Shadow Dragon) 293e avec 697 votes.