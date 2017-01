-AVIS SANS SPOIL-Salut les gens,bah voila fini, hier en full VR et franchement je suis assez déçu sur quelques points même si le jeu est un titre de qualité.Tout d'abord j'ai connu Resident Evil en 1996 sur PS1 et jusqu’à aujourd’hui je continue à suivre les péripéties de cette série culte. Si je parle de RE premier du nom ce n'est pas par hasard car le jeu s'en inspire énormément avec un manoir comme lieu principal, une ambiance presque similaire, des énigmes clin d’œil, un retour à l'horreur, les save room et la gestion de l'inventaire.C'est un très bon choix de faire revenir toute c'est petite chose et la VR vous téléporte carrément dans ce cauchemar sans nom car je vous le dit franchement, c'est le JV (film compris) le plus effrayant de tous les temps en VR. Des situations de stress dans le noir, des boss horribles, ou encore les Jump Scare qui vous démonte le cœur car là c'est sûr, c'est du jamais vu en VR, vous êtes dans le jeu et il vous faudra un cœur solide et des nerfs d'acier pour le finir je vous préviens d'avance.Le titre a donc beaucoup d'atouts que les tests de la presse ou membres ont honorés mais moi je préfère parler directement des choses qui fâchent et surement ça va intéresser les gens dans le doute encore pour un achat ou non du jeu. Je vais être direct le dernier tiers du jeu est juste d'une nullité sans nom, l'avant dernier décor est sympa mais devant le début ou le deuxième tiers on perd en rythme, c'est affreux et le fait de combattre encore encore et encore les mêmes ennemies aggrave la situation de lassitude.Le dernier décor est juste horrible, c'est un couloir a suivre et à faire feu sur tout ce qui bouge je me suis cru dans The house of dead tellement c'était ringard, quant au Boss de fin c'est script land en mode automatique et d'une facilité hallucinante (j'ai stocké à mort des armes et munitions pour rien dans mon coffre super).La scène de fin est juste WTF et demande de payer (des DLC) pour comprendre des points importants de l’histoire ou sur le sort final d'un personnage. Je rappelle qu'un DLC arrive justement aujourd’hui (un DLC de 10 balles une semaine après la sortie du jeu je ne sais pas si vous réalisez le vol là).Pour le bestiaire c'est le plus nul de toute la saga ça tourne en rond du début à la fin du jeu et les monstres n'ont aucune classe en diraient des oozes (monstres de révélations 1 saufs recouverts d'un liquide noir). Si vous attendez de voir des zombies ou des cerberus sous un nouveau jour, vous pouvez vous foutre le doigt dans l’œil.Pour finir le scénario avait un potentiel immense mais tout a été bâclé par une fin expéditive et des personnages qui ne servent à rien. Franchement à quoi ça sert de planquer les visages de certains perso (dont Ethan) s'ils n'ont aucun lien avec la série? Il n'y a aucun personnage connu dans cet opus et la fin est juste pas possible...(bon Ethan = nous quoi mais c'est pas très original).Bref les deux tiers du jeu s'inspire de RE:Rebirth c'est une très bonne chose hélas pour lui il n'atteint jamais la qualité de ce dernier et ça a tous les niveaux. Le manoir spencer est meilleur, les énigmes aussi, la D.A du Rebirth est mieux, le bestiaire aussi, les personnages, le level disign des niveaux, les combats de boss etc etcResident Evil Rebirth garde pour moi son titre de meilleure survival horror et de meilleur Remake du JV.RE 7 est un titre efficace, la peur est a son paroxysme en VR, les deux premier tiers du jeu sont top, de vrai retour aux sources, un gameplay exploration made in resident evil malgré la vu FPS etc mais ce jeu est un spin off de la série et il porte très mal son titre. C'est simple je n'ai jamais un jeu porté aussi mal son titre.Pourquoi Resident Evil et pourquoi 7 ? ah oui pour faire vendre car le jeu a aucun lien avec la série sauf cette fin ridicule qui commence à faire débat sur internet avec les fans...J'aurais préféré que ce soit une nouvelle licence, parce que là je prends le truc comme si c'était un spin off ou un reboot non assumé par Capcom. Moi je suis fan de Resident Evil mais a part le manoir, la gestion d'inventaire, et les Save Room, il a quoi ce jeu pour s’appeler Resident Evil ? Vous allez me dire: Et Resident evil 4 pourquoi il a le droit de s’appeler Resident Evil lui?Les anciens perso sont présent, dès l'ouverture du jeu le script s’inscrit dans la timeline de la série (résumé des anciens), Umbrella cité plusieurs fois par les perso, malgré l'action TPS le jeu à un gameplay resident evil (gestion d'inventaire, skill, etc), le charac design japonais des personnages on garde ce style unique made in RE (le 7 aucun perso à un style RE et mon dieu la fin la gueule mais quel massacre...), le bestiaire parasite au top certains monstres sont juste une variante du Virus T, un mode mercenaire juste indispensable, Replay value gigantesque (pas le cas de RE 7), presque aucun script contrairement au 7 ça ressemble pas du tout a Resident evil cette overdose de script les speed run vont être horrible etc etcDe même pour le 5 et le 6 le gameplay est à fond sur l'action (= merdique pour certains) hormis cela, on garde les codes de la série et surtout le Background culte (perso, intrigue, ambiance, replay value etc etc).Capcom est partie trop loin avec ce nouveau jeu et résultat ils se sont dit : On va l'appeler Resident Evil pour que ça se vende ok les gars? Bien sûr patron rajouter un 7 ça sera encore mieux!J'ai un peu fusillé le jeu mais je tiens à dire que je le trouve assez bien très bien même par moments mais c'est juste que j'ai la même impression d'avoir fini DMC Devil may cry (un truc trop wtf à la série), un bon gameplay mais aucun lien avec la saga, voir une refonte de chose importantes et culte de la série.J'ai un petit goût amer et la tonne de DLC ne m’enchante pas du tout voire n'arrange pas mon avis sur le jeu, c'est vraiment dommage car le jeu avait un gros potentiel pour être un gros chef d’œuvre. Malheureusement il rate cet exploit mais reste un très bon jeu sans rapport avec Resident Evil.Voilà pour mon avis et si je dois donner une note c'est un bon 8/10 on pourrait presque lui retirer un point tellement les DLC sont du foutage de gueules gratuit et très cher! (RE 5 et 6 au moins c'était pour du multi ou du solo pas important dans le 5 avec Jill).Un bon jeu d'horreur sans aucun lien avec Resident Evil (ou des pseudos liens pas franchement top). Reboot ou spin off ou nouvelle licence appeller Resident au dernier moment on est un peu perdu...Note : 8/10 - 7/10 pour les anti DLC(retiré un point si vous détestez les DLC a prix élevé et important à l'intrigue)Les + :-La peur ultime en VR-Un retour aux sources sur certains aspects du gameplay-Les deux premiers tiers du jeu rythmé et plaisantLes - :-Porte très mal son titre Resident Evil 7 (reboot ou spin-off)-Replay value pas au top (trop linéaire, trop de script, boss limité, bestiaire du pauvre etc)-Une tonne de DLC très cher qui arrivent sur des perso importants et des bouts de l'histoire retirée volontairement, une honte!