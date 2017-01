Bon déjà 330E chez nous, pour ce qu'elle propose c'est trop mais le pire, moi qui pensais (vu que Nintendo ne foutait plus rien sur la WiiU) qu'on aurais du lourd sur la Switch bah au final on se tape l'un des Line-Up le plus pourri de toute l'histoire mine de rien, c'est assez scandaleux "SURTOUT" les remaster qui ne sortent même pas Day-One mais OMGGG cette honteBon par contre, Zelda et Mario déglingent il y a pas a chier, ça gère sur ce point! Du coup je l'ai mise dans le panier (en attendant que les jeux soient pré-commandables sur Amazon).Mais vraiment nul pour le coup, Nintendo a encore une fois tout chié, c'est mal parti, notamment avec un concept vraiment inutile.Ah et je l'avais dit pour le Online payant, vu qu'ils ont une génération de retard, mais personne m'a écouté. Prochaine console on aura les trophéesDéception mais me concernant sauvée par Zelda du Line-Up après a voir, si je confirme l'achat ou pas car après c'est vraiment pourri pour ce qui semble annoncé... En gros si je l'a prend ça sera pour Zelda et Mario, Splatoon 2 à voir mais si faut payer le live après bof bof quoi... Déjà payé un live c'est bon, alors 2 m'ouais.