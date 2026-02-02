recherche
Resident Evil Requiem : et maintenant, le mini-film Live pour poser l'ambiance à J-25
L'heure approche pour le grand final de la saga « Raccoon City », et comme d'autres avant lui, Capcom nous fait le coup du Live Action pour Resident Evil Requiem, non pas dans le cadre d'une bande-annonce mais carrément un mini-film de 3 minutes 30. On y remarquera d'ailleurs la mise en avant d'un des éléments que l'on retrouvera dans le jeu : le fait que les zombies gardent cette fois des réflexes et traces de leurs vies passées.

Resident Evil Requiem sortira le 27 février sur tous les supports de dernière génération.

publié le 02/02/2026 à 16:20 par Gamekyo
