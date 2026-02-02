Resident Evil Requiem : et maintenant, le mini-film Live pour poser l'ambiance à J-25

L'heure approche pour le grand final de la saga « Raccoon City », et comme d'autres avant lui, Capcom nous fait le coup du Live Action pour, non pas dans le cadre d'une bande-annonce mais carrément un mini-film de 3 minutes 30. On y remarquera d'ailleurs la mise en avant d'un des éléments que l'on retrouvera dans le jeu : le fait que les zombies gardent cette fois des réflexes et traces de leurs vies passées.sortira le 27 février sur tous les supports de dernière génération.