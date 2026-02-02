Samson montre plus concrètement son gameplay

Et on débute cette nouvelle semaine d'actualité avec un nouveau regard sur, ce sympathique projet du créateur de(fondateur de Liquid Swords suite à son départ d'Avalanche) sentant fort les années 90/2000, autant dans ses combats avec sa physique d'ailleurs « très généreuse » que dans les phases en véhicule rappelant fortement la franchiseN'oublions pas que l'on parle d'un simple AA qui ne s'en cache aucunement jusqu'au doux prix de 24,99€, et dont la sortie tombera durant ce premier trimestre 2026 uniquement sur PC dans un premier temps.