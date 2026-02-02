recherche
News / Blogs
Samson montre plus concrètement son gameplay
Et on débute cette nouvelle semaine d'actualité avec un nouveau regard sur Samson, ce sympathique projet du créateur de Just Cause (fondateur de Liquid Swords suite à son départ d'Avalanche) sentant fort les années 90/2000, autant dans ses combats avec sa physique d'ailleurs « très généreuse » que dans les phases en véhicule rappelant fortement la franchise Driver.

N'oublions pas que l'on parle d'un simple AA qui ne s'en cache aucunement jusqu'au doux prix de 24,99€, et dont la sortie tombera durant ce premier trimestre 2026 uniquement sur PC dans un premier temps.

3
Qui a aimé ?
tripy73, ouken, fenek
publié le 02/02/2026 à 07:51 par Gamekyo
commentaires (7)
shanks publié le 02/02/2026 à 07:52
Alors la physique peut faire rigoler et sera peut-être fun, mais même en prenant en compte le statut de AA, ça me semble un peu molasson (en vidéo en tout cas).
pcverso publié le 02/02/2026 à 08:44
Pour ma part c'est Day one pour 25 € meme si le jeu sera pas parfait je pense qu'il aura un bon suivi .
ouken publié le 02/02/2026 à 08:48
day one !!! direct !!!!!
potion2swag publié le 02/02/2026 à 08:55
Impressionant
rogeraf publié le 02/02/2026 à 11:46
C'est vraiment top cette approche du combat à la main, et avec cette physique. Ca fait du bien de voir autre chose dans le genre
altendorf publié le 02/02/2026 à 12:52
Pour le moment, j'y vois toujours un jeu sur l'Unreal Engine 5 qui n'a aucun sens à part l'expérimentation ^^
mibugishiden publié le 02/02/2026 à 15:44
Franchement c'est pas mal, vu le prix ca donne envie d'essayer au moins.
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Samson
1
Ils aiment
Nom : Samson
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : Liquid Swords
Genre : action
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo