Battlestate Games (Escape From Tarkov) commence à dévoiler son tout nouveau projet

Parmi les références qui perdurent dans le genre Extraction Game, il y a indéniablementmais ce n'est pas pour cela que Battlestate Game va éternellement se reposer sur la franchise, et c'est 10 ans après les débuts de cette dernière que Nikita Buyanov dévoile enfin les contours de son nouveau projet teasé depuis quelques années.On le nommera pour le momentoufaute de titre définitif, et sans encore pouvoir déterminer le genre même du jeu si ce n'est que ce sera évidemment un FPS (et encore, qui sait), le premier teaser pose au moins le contexte, celui de la planète rouge (salement colonisée) et ses alentours. On vous laisse spéculer sur le reste, mais ne rêvez pas non plus pour une expérience solo hein.