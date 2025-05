Onimusha 2 Remaster fait le point à J-12

Un peu de Capcom pour ce dimanche ensoleillé juste pour rappeler l'arrivée proche sur tous les supports de, précisément le 23 mai au prix de 29,99€.La bande-annonce remet en avant les différentes features de ce polish, résumé comme suit :- Logique boost de la résolution + 60FPS- Mode de difficulté inédit (Enfer, où vous mourez en un seul coup)- Le mode Facile sera disponible d'entrée- Possibilité de zapper les cinématiques- Possibilité d'interchanger d'armes sans passer par le menu- Sauvegarde automatique- Choix entre le 4/3 et le 16/9- Mode musée avec artworks et musiques à réécouter- Une save du premier remaster vous offrira une nouvelle tenueOn ne sait pas si l'éditeur proposera un jour un remaster du troisième épisode (Jean Reno serait ok, en tout cas selon son agent) mais les fans auront quoi qu'il arrive le tout neufcourant 2026.