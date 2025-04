Aniplex et CyberConnect2 continuent de dérouler doucement le casting deavec aujourd'hui les trailers de présentation dédiées à Genya Shinazugawa, Gyokko et Hantengu, soit désormais 9 représentants. Nous sommes donc encore large, le premier proposant 18 persos de base (24 avec les DLC gratuits, 31 avec les payants).Sortie prévue le 5 août sur tous les supports (sauf Switch 2 pour l'instant, on précise).