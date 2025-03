REANIMAL, le prochain projet de Tarsier Studios (Little Nightmares) se dévoile un peu plus

Toujours sans date de sortie, le projeta redonné quelques nouvelles de la part de ses développeurs Tarsier Studios à l'origine de la franchise, abandonné suite au rachat de la boîte par Embracer.Rien de grave car on retrouvera la très plaisante ambiance horrifique pour une expérience un chouïa différente, allant vu les propos jusqu'à rappeler la politique Fares mais version dark : focus sur le jeu en coopération local ou online (on ne sait d'ailleurs même pas s'il sera jouable en solo) et volonté de proposer beaucoup plus de variété dans les situations.