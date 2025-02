Une nouvelle bande-annonce pour The Alters

Dans une bande-annonce s'amusant à briser le quatrième mur,revient dans l'actualité suite à son report pour « plus tard cette année » (au lieu du Q1 2025), avec de nouveau une explication de son contexte très particulier : vous incarnez un travailleur tout à fait ordinaire, Jan Dolski, unique survivant d'un crash sur une planète hostile dont le soleil est d'ailleurs un peu trop proche pour assurer de bonnes conditions environnementales.Mais votre courage et la possibilité d'explorer les alentours pour récupérer des minerais aidant à la réparation n'est malheureusement pas suffisant. Il vous faut également de la main d'œuvre, et cela passera par un module de clonage de vous-même sans tomber dans la simple copie : chaque autre « Jan » est une version alternative de lui-même, qui par exemple aurait fait d'autres choix dans la vie avec son propre destin et d'autres souvenirs (même codifiés). De quoi générer quelques embrouilles au sein de la gigantesque base mobile dont il faudra en plus devoir gérer la structure un peu à la façon d'unSont concernés PC, PlayStation 5, Xbox Series et Game Pass.