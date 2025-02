Age of Mythology : Retold se prépare pour la PS5

Avant le bal des grosses sorties PS5 du printemps où l'entreprise sera particulièrement active, Xbox dévoile une bande-annonce pour la version dedédiée à son ex-rivale. Le lancement est prévu pour le 4 mars au prix de 29,99€, ou 49,99€ pour les plus fans qui ajouteront à l'équation un pack de divinités, un pack de portraits, l'accès à la nouvelle extension « Immortal Pillars » qui sortira le même jour, de même pour la prochaine extension à venir, et enfin 5 jours d'accès anticipé.L'extension sera disponible individuellement pour 19,99€, également sur PC et Xbox.