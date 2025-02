Lost Records - Bloom & Rage : la Partie 1 est disponible, également dans le PS Plus Extra

Dontnod nous signale avec ce trailer de lancement que sort aujourd'hui son, nouvelle expérience narrative dont même la presse ne pourra vous donner un avis définitif : il ne s'agit que de la Partie 1, la deuxième n'étant attendue que pour le 15 avril.Il vous en coûtera 39,99€ (Partie 2 incluse) avec 10 % de réduction pendant quelques jours, sachant que le titre est également inclus dans le PS Plus Extra (de même que pour la Partie 2 à venir) et que les plus patients pourront récupérer directement la totale en boîte durant l'été 2025, mais uniquement sur PlayStation 5.