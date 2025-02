MindsEye prend forme avec deux bande-annonces et une période de lancement

Voilà un bon moment que l'on entend parler de, la nouveau projet de Leslie Benzies (ancienne haute pointure de Rockstar) qui de base devait être directement intégré au programme, une sorte de Hub créatif façonavant une marche-arrière pour une distribution classique via le label IOI de IO Interactive.Et en plus des deux vidéos livrées hier durant le State of Play, nul doute que la communication devrait vite prendre un nouvel élan avec une sortie annoncée pour l'été prochain, sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.