One Piece Pirate Warriors : pourquoi faire un 5 quand on peut ressortir le 4 sur PS5/XBS ?

Certains fans risquent de l'avoir sérieusement mauvaise devant le manque d'attention de Bandai Namco alors que DBZ a toujours droit au plateau d'argent, mais voilà, l'heure n'est toujours pas à un cinquième épisode pour la version Musô de One Piece : c'est encorequi va faire son retour 5 ans après son lancement, lui qui avait déjà eu droit à un inattendu nouveau Pass en cours de route.L'éditeur annonce en bref une version « Deluxe » sur PlayStation 5 et Xbox Series (pas de date pour le moment), avec les évidentes mises à jour technique et l'inclusion de tous les DLC sortis jusqu'à présent (18 personnages) mais ce n'est pas tout : sous réserve d'un compte Bandai Namco, vous pouvez vous rendre sur le site officiel de la boîte pour voter pour 3 autres combattants à ajouter en futurs DLC. On y trouve les méchants des films, du Ener ou le plus récent Ryokugyu, et même Foxy pour la vanne.On nous signale en outre que cet épisode a dépassé les 4 millions de ventes, le mettant à jeu égal avec le plus gros succès dans le genre ().