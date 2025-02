Un dernier petit report pour Commandos : Origins

On disait il y a encore peu que le show indé Xbox de fin avril permettrait de faire un dernier point suravant son lancement en mars, mais il s'avère que ce nouvel épisode 20 ans après le précédent loupera de peu l'année fiscale en cours pour une sortie désormais adjugée pour le 9 avril 2025.Dans le détail, car il y a des précisions à indiquer :- 9 avril 2025 : lancement numérique PC, PS5, XBS- 50€ sur PC, 60€ sur consoles, Day One dans le Game Pass- 22 mai 2025 : lancement des éditions physiques sur les trois supports- Versions PlayStation 4 & Xbox One toujours prévues, mais pour plus tardRappelons qu'une mission spéciale prologue (non intégrée au produit final) est disponible en téléchargement depuis quelques semaines.