Sniper Elite Resistance : nouveau trailer à J-14

Après avoir fait le tour de sa nouvelle licencequi doit encore attendre le mois de mars, Rebellion nous propose cette fois une nouvelle bande-annonce du plus proche, sorte de spin-off se déroulant scénaristiquement en même temps que les événements du 5 (mais en France) avec de nouveau une campagne jouable en solo comme en coop, le monde Invasion permettant comme son nom l'indique d'envahir la partie d'un autre joueur, et en petite nouveauté des missions spéciales chronométrées, requérant au préalable de trouver des affiches dans la campagne.Sortie prévue ce 30 janvier sur PC, PS5/4, XBS/One et directement dans le Game Pass.