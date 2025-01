Chernobylite 2 : The Farm51 ouvre un Kickstarter pour aider à finaliser le développement

Comme pour le premier épisode il y a quelques années, The Farm 51 réclame une aide de la communauté pour achever le développement de, non sans un certain retour vu que l'on parle de Kickstarter : à partir de 35€ ; vous aurez accès au jeu Steam dès son lancement en octobre 2025 avec même une démo préalable dès le mois prochain. Pour les consoleux, ce sera pour janvier 2026 (40€), sans démo pour le moment.Environ 100.000€ pour la confiance, dont la moitié ont déjà été récoltés durant la nuit, et que vous sortiez ou non un billet, voici une nouvelle vidéo de cette suite qui se voudra ambitieuse sur tous les points, avec notamment l'ajout d'un système de factions, davantage d'éléments pour la construction, et des missions spéciales pouvant être effectuées en coop.Kickstarter à retrouver