Dragonkin : The Banished veut sa petite place face aux titans du hack'n slash

Entreet prochainement, bien audacieux celui qui voudrait se faire un trou sur la scène du hack'n slash, et sans trembler, les français de Eko Software portent leurs baloches pour nous présenterqui vient de placer le lancement de son Early Access (Steam) pour le 6 mars 2025.Parmi les atouts de ce titre qui aurait intérêt à faire mieux quede la même équipe, on retiendra surtout une ville Hub qui évoluera au fur et à mesure de vos voyages, un mode coopération jusqu'à 4 et un système de compétences qui demandera de « développer son propre arbre » pour décupler les possibilités de build, et la synergie entre les différentes classes.L'Accès Anticipé durera environ 7 mois, débutera avec seulement 3 classes (sur 4) et malheureusement uniquement le solo. Des versions PlayStation 5 et Xbox Series arriveront ensuite en renfort.