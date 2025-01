Marvel Rivals : détails du contenu de la Saison 1

NetEase nous apporte quelques précisions sur le lancement de la Saison 1 deet comme cela arrive dans les jeux à service, le cycle sera lui-même divisé en deux parties : la première dès le 10 janvier, la seconde quelque part fin février 2025.Les présentations de Mr. Fantastique et la Femme Invisible accompagnent le point contenu à découvrir ci-dessous.- Mr Fantastique et la Femme Invisible en personnages jouables.- Nouveau mode Doom Match en 4V4 et 6V6, plein de portails.- Nouvelle map pour le mode Convoi (Midtown).- Nouveau Battle Pass (deux fois plus de contenu que la Saison 0).- Ajout du rang Celestial.- Mode Streamer.- La Torche et La Chose en personnages jouables.- Nouvelle map pour le mode Convoi (Central Park).- Rééquilibrage global.Rappelons que contrairement à bien des concurrents dans le genre GAAS, les Battle Pass sont permanents (ils resteront à la vente indéfiniment pour ne rien louper).