Encore un trailer (et des visuels) pour Crimson Desert

Déjà très généreux en gameplay,ne voulait passer outre les Game Awards et nous indique via cette nouvelle bande-annonce que nous pourrons enfin prendre ce titre entre les mains fin 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.On gardera en tête que vu l'ambition de ce jeu d'action-aventure dans un énorme monde ouvert, un simple couac l'enverra pour 2026, pour le polish, l'optimisation consoles aussi, ou encore le besoin d'esquiver un autre projet également censé sortir en fin d'année prochaine.