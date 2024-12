Eternal Strands : trailer et date de sortie

En revenant une nouvelle fois vers le dernier PC Gaming Show, nous avons pu apprendre queviendrait se placer le 28 janvier 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, sans oublier l'inclusion Day One dans le Game Pass (PC & Ultimate).Un pur action-RPG qui se voudra très ambitieux sur son gameplay à défaut de sa DA assez standard pour rester poli, mais espérons que ce savant mélange des genres fonctionnera pour l'équipe composée par des anciens de Bioware et Ubisoft Québec.