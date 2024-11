Kingdom Come : Deliverance II proposera plusieurs fins, et trois extensions sur la longueur

Le choix ne plaira peut-être pas à tous tant on sait qu'il est en plus difficile de raccorder ensuite les choses pour une suite, mais sachez quefera le choix des multiples fins en fonction de vos choix, une différence majeure avec le premier épisode et son final bien unique. Le bon côté, c'est que le système de dialogues permettra de façonner le Henry que l'on souhaite, du preux chevalier serviable à l'ordure qui ne pense qu'à sa pomme.Le live diffusé il y a peu, permettant d'en voir davantage sur le gameplay, révèle également une durée de vie très copieuse allant jusqu'à 100h de jeu, et trois extensions au fil du temps pour prolonger l'expérience.Sortie prévue le 11 février 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.