Turtle Rock : vers un Back 4 Blood 2 ?

En mars 2023, Turtle Rock annonçait la fin du suivi depour laisser son effectif travailler sur un nouveau projet, et il semble que l'on file tout simplement vers unquand l'acteur et cascadeur Jesse Hutch indique sur son CV en ligne avoir bossé (ou bosser encore actuellement) sur un certain « Project GOBI 2 », nous poussant à rappeler queétait au départ nommé « Project GOBI ». On peut à cela rajouter le tout aussi éloquent dépôt du nom de domaine back4blood2.com.Plus porteur commercialement que, ce pur L4D-like n'aura pas réussi à durer dans le temps à cause de plusieurs mécaniques restrictives et l'absence (scandaleuse) de vrai mode Versus qui représentait pourtant l'un des gros intérêt de la licence de Valve sur laquelle Turtle Rock bossait à ses débuts.