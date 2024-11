Fairy Tail 2 : alors c'est ça le contenu bonus

On va avoir un peu le sourire car il ne nous reste plus que ça, mais sachez que le contenu scénarisé inédit dene va pas nous plonger dans un arc neuf avec un bad-guy tout frais : ce sera quatre mini-chapitres sous le ton de l'humour, comme le besoin d'infiltrer un restaurant exclusivement réservé aux couples. Bon. Ces « nouvelles façons de découvrir les héros » se ressentiront d'ailleurs également dans le scénario principal (couvrant l'arc Alvarez) avec de multiples dialogues optionnelles.Si intéressé, ce deuxième (et donc logiquement dernier) épisode signé Gust sortira le 13 décembre, sur PC, Switch et les deux générations PlayStation.