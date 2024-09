Front Mission 1st Remake : présentation de l'extension gratuite + aperçu de FM3 Remake

Durant le dernier TGS, Forever Entertainment nous a fait un point sur la franchiseavec tout d'abord une MAJ d'importance (pourtant gratuite) pour, attendue le 3 octobre et offrant pour tous les supports les choses suivantes :- 6 nouvelles campagnes solo.- Ajout d'un mode PVP en local.- 6 nouvelles maps multi.- 15 nouveaux mercenaires + 1 commandant.En outre, l'éditeur continue de préparer la suite de programme avec une présentation dequi n'a pas encore de date et ce n'est pas plus mal tant on espère que cette fois, le jeu sera suffisamment peaufiné dès la sortie.