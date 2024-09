Ace Attorney : le producteur Kenichi Hashimoto promet du neuf pour l'avenir (et du cross-media)

Avec le lancement plus tôt ce mois-ci de, Capcom a officiellement bouclé sa vague de remasters pour un total de 10 jeux passés par la case polish (seul manque le cross-over avec Layton pour des raisons de droits), et les fans du monde entiers se tournent maintenant vers l'éditeur pour réclamer un seul truc : du neuf.Et ça va apparemment arriver selon le producteur Kenichi Hashimoto qui annonce auprès de 4Gamer que la franchise va se poursuivre, avec de « nouvelles directions » à prendre, et même apparemment l'envie de taper un peu dans le cross-média. A deux doigts de nous annoncer une série Live sur Netflix…Rappelons du coup que selon une grosse fuite interne d'il y a quelques années, Capcom aurait lancé la production d'unen 2019, avec pour objectif d'un lancement en 2021. Si confirmé, faut croire que « tout ne s'est pas trop passé comme prévu ».