Raiden NOVA : une date et une version PC pour le spin-off façon Vampire Survivors

Tout le monde ou presque (pas les joueurs Xbox) sera servi pour le spin-off, l'éditeur UFO Interactive confirmant un lancement mondial pour le 31 octobre sur PS5/4 & Switch, avec l'apporte d'une habituelle version PC.Un épisode qui lorgnera clairement sur le succès de, mais si on disposera bien d'un mode infini plus ou moins dans la même veine (avec l'intégralité des principaux vaisseaux de la franchise), un mode Arcade sera également au rendez-vous avec 6 niveaux et de multiples boss.Reste à connaître le prix.