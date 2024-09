Un dernier trailer pour The Plucky Squire

est avecl'un des prochains morceaux du calendrier, et Devolver nous fait plaisir du bon matin avec cette cette nouvelle bande-annonce résumant en quelques dizaines de secondes les jolies intentions de ce jeu d'aventure remarqué depuis son annonce pour sa patte esthétique mêlant univers 2D et 3D.Renommé chez nous « Le Vaillant Petit Page », le titre sortira le 17 septembre prochain sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch.