En attendant le 6, Forza Horizon 5 perdure et va accueillir un nouveau mode de jeu

Fort de bientôt 40 millions de joueurs depuis son lancement (n'oublions pas le Game Pass svp),continue de faire preuve d'une longévité record pour la franchise et alors que se murmure la possibilité d'un portage PS5 néanmoins à vérifier, le titre accueillera le 10 septembre prochain un nouveau mode de jeu (gratuit).Comme d'habitude avec Playground, ce mode prend des allures de « test » en vue d'une probable implémentation d'office dans le prochain épisode, et nous rappelle ce que faisantdans son multi à une époque lointaine : un joueur pilotera une voiture banale façon IA et devra au mieux gérer sa conduite pour agir comme tel, pendant que 5 autres joueurs tenteront de le débusquer au coeur de la circulation avant qu'il atteigne son objectif.