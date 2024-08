Test Drive Unlimited : Solar Crown montre ses améliorations avant son lancement

La période d'essai PC d'une dizaine de jours (en juin) poura permis à Nacon de recueillir un maximum de retours de la part de la communauté, pas très élogieuse en passant, et les semaines suivantes ont permis aux développeurs de se démener pour espérer rendre une copie plus acceptable le 12 septembre (aussi sur PlayStation 5 et Xbox Series).Comme l'indique la vidéo ci-dessous, quel que soit le résultat « final » (rien n'empêche d'autres MAJ sur la longueur), nous aurons un produit plus joli sur de nombreux points, en plus d'améliorations sur la physique, le sound-design, le trafic ou encore la sensation de vitesse. Toujours bon à prendre.