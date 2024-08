La compilation ultime pour DOOM I + II

En attendant le gros morceau, Bethesda nous proposera une nouvelle cure de nostalgie avec, une compilation qui va bien plus loin que le simple nouveau packaging.Car pour seulement 10€ quel que soit le support et même gratos si vous possédez déjà l'un des deux épisodes déjà republiés par le passé, vous repartiez avec :- Les deux jeux de base jouables jusqu'à 4K/120FPS- 43 cartes multi- Le pack de niveau Final Doom- Le pack de niveaux No Rest for the Living- Le pack de niveaux Sigil- Le pack de niveaux Master Levels- Et le gros bonus, un chapitre inédit fait de 16 niveaux (Legacy of Rust) directement développé en collaboration avec MachineGames, iD Software et Nightive, ajoutant de nouvelles armes et ennemis.Et c'est disponible de suite.