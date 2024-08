Le succès Descenders aura sa suite en 2025 sur tous les supports, peut-être même ''Switch 2''

Ce n'était donc pas une erreur ! Dans son planning GamesCom, Xbox indiquait la présence d'un nouveau, démenti en panique par le développeur RageSquid avant les aveux deux jours plus tard :est bien officialisé pour une sortie en 2025, d'abord sur PC/Xbox et directement dans le Game Pass, puis plus tard sur PlayStation 5/4.Vous noterez l'absence de numérotation pour cette suite d'un titre aux 30 millions de joueurs et pour cause,voulant aller bien plus loin en mettant de côté le VTT pour partir dans le sport extrême en gardant évidemment son agréable patte rogue, et un mélange mieux foutu entre le procédural et à la main : cette fois, le hors-piste sera généré aléatoirement, entre parcs et zones spéciales eux conçus de toutes pièces.Trois autres points à retenir :- Le contenu de base sera déjà aussi consistant queactuellement.- Les développeurs sous-entendent d'autres disciplines à venir en post-launch.- Un représentant du studio a indiqué à Gematsu que s'il était peu probable de voir une version Switch, ce sera en revanche certainement le cas pour la prochaine console de Nintendo.