Un nouveau trailer pour Epic Mickey : Rebrushed

Le dernier THQ Nordic a permis de refaire un point sur, le remake de ce qui fut à l'époque une exclusivité Wii (d'ailleurs souhaité plus sombre que le résultat final) et dont on retrouvera toute l'essence vu qu'aucune nouveauté ne semble au programme en dehors d'un polish graphique.Tous les supports sont concernés pour ce retour prévu le 24 septembre, période tout de même compliquée vu les gros morceaux de fin d'année, encore plus par un choix du « quasi » plein tarif (60 balles).