EA Sports FC 25 : présentation du mode Rush

Annoncé en même temps que le jeu lui-même, le mode Rush devient se dévoiler plus en détails avec une vidéo de présentation pour montrer les différents aspects de ces matchs en 5V5 aux règles bien distinctes, dont le coup des « cartons bleus ».Les développeurs ont souhaité faire les choses en grand puisque outre les sessions classiques dans ce style de jeu, on pourra également pratiquer le Rush en Clubs, en mode Carrière et même dans l'indispensable (financièrement) Ultimate Team.Sortie prévue le 27 septembre sur tous les supports, une semaine avant pour ceux qui chopperont l'édition Ultimate, sans oublier la possibilité de s'y essayer au préalable pendant 10h si vous êtes abonnés EA Play (ou Game Pass Ultimate/PC).