Dragon Ball Sparking Zero : même Mr Satan a droit à sa présentation (+ Goku UI VS Black Goku)

L'Anime Expo n'aura finalement pas permis de repartir avec une vague de nouveaux personnages pour(rendez-vous à la GamesCom ?) mais Bandai Namco a tout de même fourni le trailer de présentation pour le rigolo Mr Satan, toujours là exclusivement pour le fun, ainsi qu'un VS plus sérieux entre Goku Ultra Instinct et Black Goku (Rosé), au rendu assez moyen vu qu'il s'agit d'un upload de stream.Sortie prévue pour le 11 octobre sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.