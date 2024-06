Warhammer 40.000 : Space Marine II s'offre une grosse présentation de 6 minutes

Moins de 3 mois nous séparent du lancement de, l'une des grosses attentes de la rentrée dont le gameplay « Overview » ci-dessous vient le temps de 6 minutes nous décrire ses arguments côté contenu, globalement répartis en 3 modes :- La campagne jouable aussi bien en solo qu'en coopération à 3 avec des persos et classes préconçues.- Le retour des modes PVP.- Le mode Opérations, des défis en coopération où l'on pourra cette fois choisir sa classe et débloquer au fil du temps des avantages (25 en tout) et améliorer ses armes de diverses façons.Focus rappelle en outre qu'au-delà de la sortie prévue le 9 septembre (PC, PS5, XBS), le suivi gratuit sera fait de nouvelles missions « opérations », des cartes PVP et l'ajout d'armes et ennemis. Un Season Pass sera présent pour fournir de nouveaux skins, et ce sera l'unique forme de contenu payant (pas de boutique in-game, de monnaie premium, etc).